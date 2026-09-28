Более 50% британцев считают, что у лейбористов есть шансы удержать власть на следующих выборах

Более половины населения Великобритании считает, что лейбористы во главе с премьер-министром Энди Бернемом имеют реальные шансы победить на следующих всеобщих выборах, когда бы они ни состоялись.

Об этом говорится в опросе от Politico, передает "Европейская правда".

53% избирателей считают, что Лейбористская партия имеет реальные шансы сохранить власть. Это значительный рост по сравнению с 33% в мае, когда предшественник Бернема Кир Стармер находился на завершающих этапах своего обреченного премьерства.

Для правопопулистской партии Reform UK Найджела Фараджа ситуация изменилась на противоположную: четыре месяца назад 65% считали, что у партии есть реальные шансы на победу, но эта цифра в опросе этого месяца упала до 47%.

Консерваторы, однако, согласно опросу, остаются в глубоком кризисе: избирателей, не считающих их реальными претендентами на власть, больше, чем тех, кто считает, что у них есть шанс на победу.

Опрос также выявил, что, по мнению избирателей, является их приоритетами, и проверил, считают ли они, что Бернем способен их реализовать. Результаты оказались неоднозначными.

Кризис стоимости жизни остается главной проблемой для населения: 59% респондентов назвали его приоритетом. Кроме того, значительное большинство (56%) считает, что правительство делает недостаточно для решения этой проблемы, и сейчас больше людей винят в состоянии экономики Лейбористскую партию, чем консерваторов, которые находились у власти 14 лет до июля 2024 года.

Фактически, 38% респондентов отметили, что их личное финансовое положение ухудшилось с момента прихода к власти Лейбористской партии.

В этом контексте опрос и указывает на то, что существует широкий скептицизм относительно способности Бернема коренным образом изменить ситуацию.

Лишь 20% избирателей считают, что его правительство добьётся реального улучшения качества повседневной жизни, тогда как 35% полагают, что он хочет помочь, но не сможет этого сделать. Ещё 32% заявили, что Бернем на самом деле не уделяет должного внимания этой проблеме.

Компания Public First провела онлайн-опрос 2028 взрослых жителей Великобритании 13–15 сентября 2026 года.

Недавно сообщалось, что поддержка британской правопопулистской партии Reform UK упала до самого низкого уровня со времени всеобщих выборов 2024 года.

Также недавние опросы показали, что доля британцев, негативно относящихся к лидеру Reform UK Найджелу Фараджу составляет 69%, что стало самым высоким показателем, зафиксированным в рамках мониторинга YouGov за десятилетие его проведения.