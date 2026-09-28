Еврокомиссия выделяет 325 млн евро на пять оборонных проектов, в которых участвует и Украина

Европейская комиссия выделяет 325 млн евро на поддержку создания и реализации пяти европейских оборонных проектов, представляющих общий интерес (EDPCI).

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии.

Эти проекты сосредоточены на пяти приоритетных направлениях: беспилотники и системы противодействия беспилотникам, оборона морского пространства и морского дна, космос, противовоздушная и противоракетная оборона, а также укрепление безопасности вдоль восточного фланга ЕС.

"Эти пять проектов сосредоточены на тех сферах, где нам нужно действовать быстрее, чтобы построить более прочную и устойчивую европейскую оборону", – сказал еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс.

В целом Еврокомиссия окажет финансовую поддержку следующим проектам: Европейская инициатива по дронам и противодействию дронам (DECODER). Этот проект поможет европейским странам создавать, расширять масштабы и внедрять дроны, а также технологии для противодействия вражеским беспилотникам с целью устранения критических пробелов в потенциале стран-участниц.

Интегрированная система обороны морского пространства и морского дна (IMSD). Этот проект создаст интегрированную и совместимую систему обороны, которая позволит странам-участницам выявлять, сдерживать и реагировать на угрозы на море и на морском дне.

Проект SPACE предусматривает внедрение спутников раннего предупреждения для обнаружения запусков ракет, спутниковой связи, разведки, наблюдения, а также системы точного определения местоположения и времени. Проект также улучшит возможности ведения навигационной войны и быстрого запуска запасных спутников в случае необходимости.

Федеративная интегрированная система противовоздушной и противоракетной обороны ЕС, включая раннее предупреждение (EU-FIAMD). Этот проект обеспечит государства-члены коллективной и эффективной интегрированной системой противовоздушной и противоракетной обороны, включая раннее предупреждение о приближении угроз и скоординированные системы командования.

Eastern Flank Watch (EFW) повысит уровень безопасности вдоль восточной границы стран-участниц, охватывая сухопутную, воздушную, морскую, кибернетическую и другие сферы.

Проекты разработаны таким образом, чтобы охватывать весь цикл развития оборонных возможностей: от их создания до развертывания и эксплуатации.

В среднем в каждом проекте участвуют 18 государств-членов, а Украина участвует в четырёх из пяти проектов. Ожидается, что Комиссия будет участвовать в проектах EDPCI, оказывать финансовую поддержку и продолжать помогать государствам-членам координировать их реализацию.

Средства выделяют в рамках Европейской программы оборонной промышленности (EDIP) с бюджетом 1,5 млрд евро.

Ранее в Литве заявили, что Еврокомиссия рассмотрит запрос стран Балтии о выделении дополнительных 500 млн евро на усиление защиты от дронов.

Напомним, 28 сентября министры обороны ЕС обсудят возможность передачи Украине ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot из арсеналов стран Евросоюза в обмен на более поздние поставки от производителя, профинансированные Украиной.