Истребители F-18 проводят боевые стрельбы в Эстонии

В Эстонии в понедельник, 28 сентября, между островами Сааремаа и Хийумаа проводятся боевые стрельбы из бортовой пушки истребителей F-18.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

Как отмечается, таким образом испанский контингент ПВО отрабатывает уничтожение беспилотников.

Стрельбы продлятся до 15 часов по местному времени. Для обеспечения безопасности в морской зоне будет находиться корабль ВМС Эстонии EML Valve, а действия участников учений будет координировать эскадрилья управления воздушными операциями ВВС Эстонии.

Кроме того, с 28 сентября по 4 октября истребители НАТО будут проводить тренировочные полёты по всей территории Эстонии. В частности, возможны полёты на малой высоте и со сверхзвуковой скоростью.

Напомним, 25 сентября Литва начала свои крупнейшие ежегодные национальные мобилизационные учения "Vyčio skliautas 2026" ("Купол Витиса 2026"), целью которых является проверка того, как страна будет реагировать на ухудшение ситуации с безопасностью и переход к режиму мобилизации в условиях войны.

А 17 сентября Вооружённые силы Литвы начали учения по национальной обороне "Гром Перкунаса 2026" для проверки готовности армии и государственных ведомств к переходу от мирного времени к кризисному и военному положению.