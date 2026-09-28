МИД Литвы предлагает новые ограничения для граждан РФ и Беларуси

Министерство иностранных дел Литвы предлагает ограничить право граждан России и Беларуси, имеющих вид на жительство в стране, на приобретение недвижимости вблизи объектов, имеющих значение для национальной безопасности.

Об этом сообщает Delfi, как передает "Европейская правда".

Это предусмотрено новым законопроектом о введении ограничительных мер в связи с военной агрессией против Украины, который рассмотрит литовское правительство.

В настоящее время ограничение распространяется на граждан России, не имеющих вида на жительство в стране, и связанные с ними компании. Законопроект предусматривает введение аналогичного ограничения также для граждан Беларуси и связанных с ними юридических лиц.

В случае принятия законопроекта дополнительные ограничения для лиц, имеющих вид на жительство, будут распространяться на приобретение недвижимости вблизи военных полигонов и других объектов национальной безопасности. При этом все эти ограничения не будут распространяться на недвижимость, полученную по наследству.

Как отмечает МИД, в условиях агрессии обеих стран против Украины и гибридной деятельности против Литвы сохраняется необходимость усиления национальных ограничительных мер. Поэтому министерство также предлагает ввести ограничения на публичную деятельность физических и юридических лиц из России и Беларуси в сферах образования, науки и высшего образования, культуры, искусства и развлечений – в отношении тех субъектов, которые поддерживают агрессию против Украины, репрессии, нарушают суверенитет этой страны или не соответствуют другим установленным законом критериям.

В настоящее время юридически обязательных ограничений в отношении публичной деятельности в этих сферах нет.

Предполагается обязать организаторов мероприятий обеспечивать соблюдение этих ограничений и обнародовать соответствующую информацию.

При этом гражданам России и Беларуси, отвечающим установленным требованиям, предлагается разрешить участвовать в такой деятельности в нейтральном статусе, без представления своих государств.

В то же время участие спортсменов в соревнованиях министерство предлагает ограничивать с помощью резолюции Сейма и рекомендаций Министерства образования, науки и спорта.

Предложения об ужесточении условий приобретения недвижимости в Литве неоднократно вносились в Сейм оппозиционными консерваторами, однако законопроекты исключались из повестки дня на том основании, что исключительное право на внесение такого проекта предоставлено правительству.

В конце августа шведские вооружённые силы обратились к правительству с просьбой экспроприировать имущество, принадлежащее гражданину России, вблизи военно-морской базы Муско на Стокгольмском архипелаге.

А в июне Сейм Латвии одобрил ограничение выдачи видов на жительство гражданам РФ и Беларуси.