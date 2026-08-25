Шведська армія хоче вилучити нерухомість росіянина поблизу військової бази

Шведські збройні сили звернулися до уряду з проханням експропріювати майно, що належить громадянину Росії, поблизу військово-морської бази Муско на Стокгольмському архіпелазі.

Про це повідомляє шведський мовник SVT, передає "Європейська правда".

Управління фортифікаційних споруд подало заявку на вилучення нерухомості поблизу бази Муско з огляду на "об’єкти, що підлягають охороні Збройних сил, та національну безпеку".

Причиною такого запиту є "серйозна ситуація з безпекою, загроза з боку російських дронів та ситуація з правом власності на нерухомість", як зазначили у шведській армії.

"Ми перебуваємо в найсерйознішій ситуації з безпекою з часів закінчення Другої світової війни, і загроза для Швеції та Альянсу є реальною", – наголосив генерал-лейтенант Карл-Йоган Едстрем, начальник Генерального штабу Збройних сил.

Власник нерухомості, яка розташована поблизу військової бази, має російське громадянство і "становить загрозу безпеці" для Збройних сил, зазначили військові. Тому армія прагне експропріювати цю нерухомість.

За даними газети Expressen, це майно належить російському бізнесмену Станіславу Алещенку, який має зв'язки з правителем РФ Владіміром Путіним, хоча формально нерухомість була оформлена на ім'я його дружини.

Крім того, цей об’єкт є єдиним місцем, яке не перебуває у розпорядженні армії для забезпечення "ефективної оборони" військової бази Муско – насамперед від дронів.

Заява про експропріацію вже подана до Канцелярії уряду Швеції.

На початку серпня у Швеції затримали пару росіян після того, як вони отаборились поруч із нерухомістю, де проживала особа, що має особисту охорону – з’ясувалося, що цією особою є генеральний директор оборонної компанії Saab Мікаель Йоханссон.

Також цього місяця шведська поліція безпеки (SAPO) зірвала операцію російської розвідки, спрямовану на дискредитацію Швеції, в якій брав участь агент, який працював в іноземній дипломатичній місії в країні.