У Туреччині звільнили стендап-коміка, якого судили за образу Ердогана

Турецький стендап-комік Деніз Гьокташ був звільнений з в’язниці в понеділок після того, як провів майже три місяці в попередньому ув’язненні, зокрема через висловлювання, які були розцінені як образа президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.

Про це повідомляє турецьке видання Hurriyet, інформує "Європейська правда".

Після заяв адвокатів Гьокташа прокурор виклав свою позицію щодо суті справи та подав клопотання про його звільнення.

Оголошуючи рішення, суд засудив Деніза Гьокташа до умовного терміну ув’язнення 1 рік, 7 місяців і 5 днів за злочини "образи президента" та "приниження релігійних цінностей". Суд постановив, що Гьокташ має бути звільнений негайно після винесення рішення.

Коміку, який перебував під вартою 88 днів, інкримінували "публічне підбурювання до ненависті та ворожнечі", "образу президента" та "вихваляння злочинів і злочинців" через висловлювання, зроблені ним під час виступу в театрі "Харбіє".

В обвинувальному акті зазначалось, що висловлювання підозрюваного щодо Ердогана "перевищили межі критики та мали характер, здатний образити честь, гідність і репутацію президента в очах громадськості".

Там також стверджувалося, що Гьокташ робив заяви, що "відкрито підбурювали до ненависті та ворожнечі між різними верствами населення з різними релігійними переконаннями". Йдеться про його висловлювання щодо Корану, священної книги ісламу.

Стамбульський суд заарештував стендап-коміка Деніза Гьокташа в липні після того, як його затримали в головному аеропорту міста через виступ, який набрав 9,4 мільйона переглядів на YouTube.

Писали, що у турецькій провінції Айдин прокуратура розпочала розслідування після публікації в соцмережах місцевої газети з написом "Ердоган помер".

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