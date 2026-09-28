ЗМІ: ЄС буде складно ухвалити 22-й пакет санкцій проти РФ через конфлікти інтересів

Санкції ЄС проти Росії дедалі більше зачіпають національні інтереси держав-членів, що ускладнює ухвалення нових санкційних пакетів.

Про це пише Euractiv, інформує "Європейська правда".

Минулого тижня столиці досягли домовленості про продовження терміну дії санкцій проти осіб, наближених до Кремля, в обмін на виключення олігархів Алішера Усманова та Михайла Фрідмана зі списку.

Ця ініціатива викликала занепокоєння у деяких дипломатів ЄС, оскільки санкції дедалі частіше стають розмінною монетою для столиць, які переслідують власні зовнішньополітичні інтереси.

За словами Філіпа Лаусберга, старшого аналітика з питань політики в Європейському політичному центрі, з 2022 року санкції переорієнтувалися з питань енергетичної безпеки на більш конкретні економічні, корпоративні чи зовнішньополітичні інтереси.

У разі його ухвалення, 22 пакет санкцій стане для Брюсселя новим випробуванням. За словами Лаусберга, "найдоступніші цілі" вже здебільшого вичерпані: нафта, газ, сировина, експортний контроль та фінансові санкції – все це вже охоплено попередніми пакетами.

Залишаються компанії, що обслуговують "тіньовий флот", фінансові суб’єкти, криптобіржі та підприємства в третіх країнах, які допомагають Росії обходити експортний контроль. Але таким операціям набагато складніше перешкодити.

На думку Александра Коляндра, директора з питань Європи в Eurasia Group, технологічні обмеження та заборони на експорт досі залишаються одними з найважливіших доступних інструментів.

Залучення китайських банків було б більш рішучим кроком, зазначає Лаусберг, але дії проти них можуть спричинити напруженість у відносинах з Пекіном у той час, коли ЄС прагне розширити свої торгівельні відносини з Китаєм.

Оскільки очевидних цілей залишається дедалі менше, акцент зміщується з накопичення нових санкцій на забезпечення ефективності вже наявних.

Наразі очікується, що в жовтні до санкційного списку додадуть ще 1 600 осіб та організацій.

Нагадаємо, Рада ЄС 22 вересня ухвалила рішення продовжити дію обмежувальних заходів щодо осіб, відповідальних за підрив або загрозу територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України, ще на 36 місяців, але вилучила зі списку російських олігархів Алішера Усманова та Михаїла Фрідмана.

Більше про деталі ухвалення цього рішення читайте у статті "Європейської правди": Торгівля санкціями та заручниками. Як ЄС ледь зберіг тиск на Путіна та хто підтримав Україну.