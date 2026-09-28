У Варшаві забракло підписів для скликання референдуму з усунення мера з посади

Референдум щодо відставки мера Варшави Рафала Тшасковського та міської ради не відбудеться через брак підписів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

Ініціатори акції збирали підписи під клопотанням про проведення референдуму щодо відставки мера столиці Рафала Тшасковського та міської ради.

Їм вдалося зібрати 111 тис. підписів, що на 21 тис. менше від необхідного мінімуму.

Мачей Вільк, ініціатор групи Stołeczna Operacja Referendalna, під час пресбрифінгу подякував волонтерам та варшавцям за роботу. "Я переконаний, що цей порив не буде марним. Це був справді народний рух знизу", – заявив він.

Він зазначив, що жодні політичні рухи не брали участі в цій акції. "Я здивований, що партія "Право і справедливість", як опозиційна, не долучилася до збору підписів. Навіть у рамках власних структур", – додав він.

Він повідомив, що діяльність Stołeczna Operacja Referendalna завершилася, а тепер розпочне роботу "Столична організація розвитку".

Як повідомлялося, для призначення референдуму необхідно було заручитися підтримкою 10% виборців Варшави – орієнтовно 132 тисяч мешканців.

Нагадаємо, 24 травня у Кракові пройшов референдум щодо відкликання Александра Мішальського, представника партії Дональда Туска "Громадянська платформа", з посади мера, що призвів до його відставки.

За результатами голосування на всіх виборчих дільницях у першому турі позачергових виборів мера Кракова переміг незалежний кандидат Лукаш Гібала, який набрав 36,38% голосів.