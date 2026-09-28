Как "закон Грема" может ослабить военную машину России и есть ли у Трампа план

Неделю назад президент Дональд Трамп подписал "закон об адских санкциях", инициированный в свое время сенатором Линдси Грэмом и принятый обеими палатами Конгресса.

Теперь на повестке дня – его полноценная реализация.

Этот закон дает дополнительный инструмент воздействия на Россию и на тех, кто ей помогает. Но на практике вопрос не только в том, что записано в документе, а прежде всего в том, как быстро администрация США начнет его применять и в каком объеме.

Об особенностях закона и о том, как, по мнению Украины, могут быть использованы новые возможности, читайте в колонке уполномоченного президента Украины по вопросам санкционной политики Владислава Власюка Как сделать из "закона Грэма" действительно адские санкции: видение Украины. Далее – краткое изложение.

Автор колонки подчеркивает, что пока позиция администрации относительно полного внедрения закона не до конца понятна.

"Первые сроки определены самим законом: до 18 октября администрация должна осуществить (или нет) предусмотренные им действия", – пишет Власюк.

По его словам, Киев рассматривает закон как основу для совместной работы.

Уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики подчеркивает, что преимущество закона заключается в кодификации ключевых направлений санкций: энергетика, теневой флот, финансовый сектор, поставки для российского ВПК и механизмы обхода.

"По всем этим направлениям Украина уже передала американской стороне конкретные предложения", – уверяет автор колонки.

Власюк отмечает, что закон закрепляет все действующие санкции США против России, и теперь полностью отменить их можно только тогда, когда Россия подпишет мирное соглашение, принятое независимым правительством Украины, и прекратит боевые действия.

"А еще впервые закон дает США механизм, который бьет не только по России, но и по тем, кто покупает у нее энергоносители. Для этого законом предусмотрены пошлины до 500% на российские товары и до 100% на товары из третьих стран, которые закупают значительные объемы российской нефти или газа либо способствуют обходу санкций", – объясняет уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики.

Среди приоритетов Киева, по его словам, – трейдеры, которые переняли значительную часть российских экспортных объемов. Если те же объемы проходят через новых посредников, именно они должны стать следующей целью санкций. Все такие предложения, включая танкеры и капитанов, Украина передала партнерам.

Это касается и теневого флота, добавляет автор колонки.

Следующий этап – системная работа с механизмами обхода санкций.

"Закон прямо предусматривает санкции в отношении иностранных поставщиков для российского оборонного сектора: станков с ЧПУ, товаров из перечня Common High Priority Items, критически важных компонентов и другой промышленной продукции. Отдельно он охватывает посредников и структурированные операции, направленные на обход экспортных ограничений. У Украины есть информация о компаниях, маршрутах и посредниках, через которых российский ВПК получает такие товары", – объясняет Власюк.

По его словам, под влиянием закона находится и финансовый сектор. Иностранные банки, осуществляющие значительные операции с подсанкционными банками из РФ, рискуют подвергнуться тем же санкциям. Это прямой сигнал банкам в ОАЭ, Турции, Центральной Азии и Гонконге, через которые сегодня проходят российские платежи.

Закон также предоставляет возможности для работы с финансовыми посредниками, операторами систем передачи финансовых сообщений и участниками операций с цифровыми активами.

Но есть и риски. В частности, механизм waiver – право президента США не применять отдельную норму закона из соображений национальных интересов. Вообще администрация президента США имеет значительную свободу в определении того, кто подпадает под санкции, какие страны попадают в списки и каким будет уровень пошлин.

Тут должен включаться Конгресс: оказывать политическое давление и требовать объяснений по поводу таких решений. Именно поэтому работа с сенаторами для Украины – отдельное направление, подчеркивает Власюк.

"Наша задача – воплотить возможности закона в конкретные решения. Мы передали американской стороне предложения по ключевым направлениям… Закон Грэма – это не финал, а начало. Он дает инструменты. Давайте работать над тем, чтобы ими пользовались", – резюмирует автор.

Подробнее – в колонке Владислава Власюка Как сделать из "закона Грэма" действительно адские санкции: видение Украины.