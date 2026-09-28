Винищувачі НАТО за тиждень п'ять разів перехоплювали літаки РФ над країнами Балтії

Протягом тижня 21-27 вересня винищувачі НАТО, які патрулюють повітряний простір над країнами Балтії, п'ять разів підіймались у повітря для перехоплення літаків, які порушували правила польотів.

Про це повідомило Міністерство оборони Литви, пише "Європейська правда".

Зокрема, 21 вересня винищувачі НАТО були підняті за тривогою для ідентифікації та супроводу одного літака Іл-20, що летів із материкової частини Росії до Калінінградської області без попередньо поданого плану польоту, з вимкненим бортовим транспондером, але підтримував радіозв’язок із регіональним центром управління повітряним рухом.

22 вересня винищувачі НАТО були направлені на перехоплення двох літаків Су-30, що летіли з Калінінградської області і назад через міжнародний повітряний простір. Їхні бортові транспондери були вимкнені, екіпажі не подали заздалегідь плани польоту та не підтримували радіозв’язок.

24 вересня винищувачі НАТО ідентифікували та супроводжували три літаки МіГ-31, один Ту-134, один Су-30СМ та три Су-30М2. Іноземні літаки летіли через міжнародний повітряний простір із Калінінградської області до континентальної частини Росії. У них не було заздалегідь поданих планів польоту, екіпажі підтримували радіозв’язок, але залишали бортові транспондери вимкненими.

Того ж дня винищувачі НАТО виявили та супроводили один літак Су-35, два літаки Су-30М2 та один Іл-20, що летіли з Калінінградської області і назад через міжнародний повітряний простір. Їхні бортові транспондери були вимкнені, екіпажі не подали заздалегідь плани польоту і не підтримували радіозв’язок.

26 вересня винищувачі НАТО перехопили один літак Су-24, що летів із Калінінградської області і назад через міжнародний повітряний простір. У нього не було заздалегідь поданого плану польоту, бортовий транспондер був вимкнений, а екіпаж не підтримував радіозв’язок із регіональним центром управління повітряним рухом.

3 вересня стало відомо, що польські винищувачі перехопили російський розвідувальний літак, який загрожував цивільній авіації.

31 серпня польські винищувачі перехопили російський розвідувальний літак Іл-20 за 30 км на північ від міста Леба.

А в липні Польща була змушена підіймати у повітря авіацію, щоб перехопити пару російських винищувачів Су-30СМ2, які злетіли з Калінінградської області.