ЗМІ: найбільший банк Угорщини обмірковує вихід з Росії

Найбільший банк Угорщини, OTP Bank, вивчає можливості виходу з Росії, де серед його клієнтів були компанії, контрольовані газовим гігантом "Газпром", а також підприємства, що надають послуги організаціям, пов’язаним із російською службою зовнішньої розвідки.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Bloomberg.

Потенційний вихід банку з Росії ускладнюється необхідністю знайти покупця, прийнятного як для західних регуляторів, так і для російської влади, а OTP заявив, що при виході з Росії продавцям дозволено реалізувати лише близько 5% ринкової вартості активів.



OTP Bank є одним із низки європейських банків, які продовжували вести діяльність у Росії після повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році.

Ця діяльність наразі перебуває під пильною увагою регуляторних органів, оскільки OTP планує придбати балтійський банк Luminor Bank AS. Це стане найбільшим на сьогодні придбанням банку з Будапешта та дозволить розширити його присутність у єврозоні.

У своїй заяві OTP зазначив, що скоротив обсяги своєї діяльності в Росії та не виявив жодних випадків порушення міжнародних санкцій. Центральні банки Латвії та Литви раніше висловлювали занепокоєння щодо діяльності OTP в Росії, а міністр фінансів Естонії Юрген Лігі назвав це "моральною ганьбою".

Ринкова частка OTP у Росії становить близько 0,4% за загальними активами, що робить банк незначним гравцем у країні порівняно з конкурентами UniCredit SpA та Raiffeisen Bank International AG. Незважаючи на це, OTP на сьогодні вдалося репатріювати близько 880 млн доларів у вигляді дивідендів від свого дедалі прибутковішого бізнесу в цій країні.

В OTP кажуть, що їхня присутність в Україні значно важливіша для групи. У 2025 році OTP Bank Ukraine збільшив кредитний портфель на 35%, а Національний банк України відносить його до системно важливих банків.

У найближчі тижні Європейський центральний банк та естонський банківський регулятор мають винести рішення щодо запланованого придбання OTP банку Luminor, активи якого станом на минулий рік становили понад 15 млрд євро.

У самій Угорщині повалення в квітні прокремлівського керівництва на чолі з Віктором Орбаном призвело до переоцінки зв’язків країни з Росією. Уряд прем'єр-міністра Петера Мадяра цього місяця вислав із Будапешта 10 осіб, підозрюваних у шпигунстві на користь Росії, та пообіцяв позбавити країну залежності від російського природного газу.