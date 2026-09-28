Глава МЗС Естонії після удару по НАН у Києві: РФ прагне позбавити українців знань

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна засудив масовані російські удари, останніми цілями яких, зокрема, стали дитячі садки, школи та будівля Національної академії наук.

Про це міністр написав у своєму Х, повідомляє "Європейська правда".

Тсахкна вказав, що російські атаки тривають без перерви з вихідних і забирають "численні життя".

У контексті ударів РФ по закладах освіті глава МЗС Естонії наголосив, що таким чином Кремль намагається "підірвати освітню систему України та позбавити українців знань, навичок і ресурсів, необхідних для побудови стійкого та демократичного майбутнього".

"Зусилля Путіна мають зазнати поразки. Міжнародна спільнота має посилити тиск на Росію, доки не буде відновлено справедливість і не буде забезпечено повну відповідальність за кожен скоєний злочин. Наша підтримка України залишається непохитною", – резюмував він.

Нагадаємо, 28 вересня внаслідок російської дронової атаки загорілась будівля НАН у центрі Києва. Повідомлялось про одну загиблу особу і чотирьох поранених.

Російський удар по будівлі НАН України раніше засудила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.