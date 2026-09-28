У ЄС посилюють механізм реагування на космічні загрози

Рада Європейського Союзу 28 вересня ухвалила рішення про посилення архітектури реагування ЄС на космічні загрози.

Про це повідомили у пресслужбі Ради ЄС, пише "Європейська правда".

Цей механізм призначений для реагування на зростання кількості випадків ворожих дій у космічній сфері, які можуть підірвати безпеку та захищеність ЄС, його держав-членів, міжнародну безпеку та стабільність.

Відтепер ЄС зможе здійснювати моніторинг, здійснювати оповіщення та вживати негайних заходів, мобілізуючи відповідні інструменти спільної зовнішньої та безпекової політики.

Крім того, рішення встановлює набір інструментів космічної безпеки – включаючи можливість для високого представника ЄС із закордонних справ та політики безпеки пропонувати цільові обмежувальні заходи – та передбачає проведення щорічних навчань з метою реалізації цього рішення.

Архітектура реагування ЄС на космічні загрози є одним із результатів реалізації космічної стратегії ЄС з питань безпеки та оборони – політичної рамки, яка була започаткована у 2023 році. Вона призначена для захисту космічних активів Європейського Союзу, покращення обізнаності щодо космічної сфери та використання космічних можливостей подвійного призначення для потреб безпеки та оборони.

Нагадаємо, Європейська комісія прийняла рішення виділити 325 млн євро на підтримку створення та впровадження п’ятьох європейських оборонних проєктів спільного інтересу (EDPCI), у чотирьох з них бере участь Україна.

Серед них – проєкт SPACE передбачає впровадження супутників раннього попередження для виявлення запусків ракет, супутникового зв’язку, розвідки, спостереження, а також системи точного визначення місцезнаходження та часу.

Також, як повідомила висока представниця ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Калалас 28 вересня, ЄС готує новий надзвичайний протокол безпеки проти загроз з Росії.