Глава ЕК об ударе по НАН в Киеве: наука стала мишенью для РФ

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен осудила российский удар по зданию Национальной академии наук в Киеве, в результате которого, по предварительным данным, погиб один человек, еще четверо пострадали.

Об этом фон дер Ляйен написала в своем аккаунте в X, сообщает "Европейская правда".

Председатель ЕК выразила поддержку спасателям, ведущим поиски людей, оказавшихся в ловушке в здании Национальной академии наук Украины, а также семьям и близким жертв ужасающих атак по всей стране.

"Сегодня наука стала мишенью для России… Мы солидарны с ними. И со всеми украинцами. Европа прилагает больше усилий, чем когда-либо прежде, чтобы укрепить оборону Украины", – подчеркнула фон дер Ляйен.

Напомним, 28 сентября в результате российской атаки с использованием дронов загорелось здание НАН в центре Киева. Сообщалось об одном погибшем и четырёх раненых.

Кроме того, российские оккупационные войска нанесли удар по больнице "Добробут" в центре Киева.