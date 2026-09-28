В ЕС усиливают механизм реагирования на космические угрозы

28 сентября Совет Европейского Союза принял решение об укреплении архитектуры реагирования ЕС на космические угрозы.

Об этом сообщили в пресс-службе Совета ЕС, пишет "Европейская правда".

Этот механизм предназначен для реагирования на рост числа случаев враждебных действий в космической сфере, которые могут подорвать безопасность и защищенность ЕС, его государств-членов, а также международную безопасность и стабильность.

Отныне ЕС сможет осуществлять мониторинг, оповещать и принимать немедленные меры, мобилизуя соответствующие инструменты общей внешней политики и политики безопасности.

Кроме того, решение устанавливает набор инструментов космической безопасности – включая возможность для верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности предлагать целевые ограничительные меры – и предусматривает проведение ежегодных учений с целью реализации этого решения.

Архитектура реагирования ЕС на космические угрозы является одним из результатов реализации космической стратегии ЕС по вопросам безопасности и обороны – политической рамки, запущенной в 2023 году. Она предназначена для защиты космических активов Европейского Союза, повышения осведомленности о космической сфере и использования космических возможностей двойного назначения для нужд безопасности и обороны.

Напомним, Европейская комиссия приняла решение выделить 325 млн евро на поддержку создания и внедрения пяти европейских оборонных проектов общего интереса (EDPCI), в четырёх из которых участвует Украина.

Среди них – проект SPACE, предусматривающий внедрение спутников раннего предупреждения для обнаружения запусков ракет, спутниковой связи, разведки, наблюдения, а также системы точного определения местоположения и времени.

Кроме того, как сообщила высокая представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Калалас 28 сентября, ЕС готовит новый чрезвычайный протокол безопасности против угроз со стороны России.