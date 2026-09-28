Суд в Эстонии приговорил прокремлевского активиста к семи годам тюрьмы

В Эстонии Харьюский уездный суд признал прокремлевского активиста Олега Беседина виновным в деятельности, направленной против независимости и территориальной целостности Эстонии, а также в неоднократном нарушении международных санкций.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

В результате соглашения с прокуратурой ему было назначено 7 лет лишения свободы; 11 месяцев, которые он уже провел в заключении, будут зачтены в срок отбывания наказания.

Сторона защиты отмечает, что через 2,5 года Олег Беседин сможет выйти по условно-досрочному освобождению.

Кроме того, эстонское государство конфискует имущество Олега Беседина на сумму более 77 тысяч евро. Из этой суммы, согласно соглашению, будут покрыты судебные издержки в размере почти 3200 евро.

Ему также будет возвращена вся изъятая техника и доступ к его аккаунту на YouTube, откуда будут удалены все материалы, опубликованные после 1 января 2022 года.

По версии обвинения, 52-летний мужчина с мая 2022 года участвовал в дезинформационных кампаниях, направленных против Эстонии, которые проводились в интересах России и в её пользу.

Его обвинили в поддержании контактов с различными российскими организациями и лицами, причастными к операциям по оказанию влияния.

Деятельность Беседина включала создание и распространение нарративов, направленных на оправдание войны России против Украины, а также ложных утверждений и разжигание паники, в частности через канал на YouTube.

По словам суда, целью этого было расколоть эстонское общество, подорвать доверие к государственным институтам и ослабить поддержку НАТО и Европейского Союза.

Мужчину также обвинили в распространении российских телепрограмм, в отношении которых введены санкции, и другого контента через телеканалы и социальные сети в Эстонии, которые он контролировал, а также в предоставлении этих материалов другим каналам.

Олега Беседина, создателя популярной группы "Таллиннцы" в социальной сети Facebook, задержали 4 ноября 2025 года сотрудники Полиции безопасности (КаПо) по подозрению в ненасильственной деятельности, направленной против Эстонской Республики, и нарушении международных санкций.

Сообщалось также, что недавно в Латвии начали расследование в связи с угрозами теракта со стороны прокремлевской группы.