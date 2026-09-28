Удар дрона РФ повредил здание КПП "Ягодин" на границе с Польшей

В результате удара российского реактивного дрона по пункту пропуска "Ягодин" на границе с Польшей было повреждено здание КПП на въезде в терминал.

Об этом в своих соцсетях написал председатель Волынской ОГА Роман Романюк, сообщает "Европейская правда".

Романюк рассказал о попадании недалеко от границы с Республикой Польша в селе Старовойтово (МПП "Ягодин"), Ковельского района.

"Ударной волной повреждено помещение КПП на въезде в терминал. Сообщений о пострадавших и погибших не поступало", – сообщил он.

Во второй половине дня 28 сентября стало известно о задействовании польской военной авиации в связи с российскими атаками дронов против Украины.

Также сообщалось, что аэропорты Жешува и Люблина прекратили работу.

Впоследствии появилась информация о том, что российский дрон поразил цель вблизи пункта пропуска "Ягодин", находящегося в Волынской области на границе с Польшей.