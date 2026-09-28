В Польше вынесли приговор белорусу, обвиняемому в планировании диверсии

В понедельник Окружной суд в Люблине приговорил белоруса Виталия С., обвиняемого в подготовке диверсии в интересах иностранной разведки, к трём с половиной годам лишения свободы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на PAP.

Согласно выводам следователей, обвиняемый снял на видео один из складов в Хелме, который планировалось поджечь.

Судебный процесс над белорусом начался в понедельник утром. Заседание проходило в закрытом режиме из соображений безопасности.

Пресс-служба Окружного суда в Люблине сообщила PAP, что обвиняемому был вынесен приговор.

Из предоставленной информации следует, что Виталия С. приговорили к совокупному наказанию в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы.

Суд также принял решение о лишении его гражданских прав на 9 лет. Кроме того, он должен уплатить, в частности, штраф в размере 1,5 тысячи злотых.

Люблинское отделение Национальной прокуратуры обвинило 28-летнего белоруса в подготовке диверсионной операции в интересах иностранной разведки против Республики Польши. Речь шла о плане поджога одного из таможенных складов в Хелме.

По данным следствия, 28-летний мужчина снял видео, на котором был запечатлен объект, и отправил заказчику информацию об этом складе. За выполнение задания мужчина получил вознаграждение в криптовалюте, что в пересчете составляет около 1,4 тысячи злотых.

Белорус был задержан 13 августа прошлого года и с тех пор находится под арестом.

Виталия С. также обвиняли в хранении наркотиков.

Кроме того, в Эстонии суд приговорил прокремлевского активиста Олега Беседина к семи годам тюрьмы.

Сообщалось также, что недавно в Латвии начали производство в связи с угрозами теракта со стороны прокремлевской группы.