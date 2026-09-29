Трамп опроверг, что предлагал Си купить американское оружие

Президент США Дональд Трамп опроверг, что обсуждал с лидером Китая Си Цзиньпином вопрос о продаже американского оружия.

Слова американского президента цитирует The Hill, пишет "Европейская правда".

Трамп отвечал на вопросы журналистов о своей недавней встрече с Си, когда его спросили о заявлении посла США в Китае Дэвида Пердью о том, что президент предложил продать американское оружие Китаю.

Президент США отрицал, что он высказывал такое предложение своему китайскому коллеге. При этом он добавил, что Китай "вероятно, хотел бы приобрести" вооружение американского производства.

"Я никогда об этом не слышал. Мне не нужно его спрашивать. Вы имеете в виду, что мы собираемся продавать? Нет, они, вероятно, хотели бы его купить, потому что мы производим лучшую технику, чем они, так что, возможно, это хорошая идея. Но мы этого не обсуждали", – заявил Трамп.

Он предположил, что в своем заявлении посол допустил ошибку, перепутав Китай с Тайванем.

"Возможно, он имел в виду Тайвань. Думаю, он, вероятно, именно об этом и говорил", – отметил Трамп.

Посол США в Китае Дэвид Пердью в интервью заявлял, что президент во время встречи с китайским коллегой Си Цзиньпином спросил его, не хочет ли Китай покупать оружие американского производства.

Государственный департамент в своём заявлении отметил, что "законодательство США запрещает продажу оружия Китаю, и никаких предложений или планов по продаже оружия Китаю не существует".

Следует отметить, что американский президент задерживает заключение соглашения о продаже оружия Тайваню на сумму 14 миллиардов долларов вопреки закону 1979 года, согласно которому правительство США обязано поставлять острову оружие оборонного назначения.

Впоследствии Трамп подтвердил, что на переговорах с лидером Китая Си Цзиньпином в мае они поднимали вопрос о продаже американского оружия Тайваню.

Напомним, 23–25 сентября лидер Китая Си Цзиньпин посетил США с государственным визитом впервые с 2015 года; президент Дональд Трамп лично встретил его в аэропорту.

Подробнее о встрече Си и Трампа читайте в статье "Европейской правды" Две панды вместо результата: что дала "историческая" встреча Трампа и Си и речь ли шла об Украине.