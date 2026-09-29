В ЕС 29 сентября вновь попытаются преодолеть вето Венгрии на кластеры 2 и 3 для Украины

Во вторник, 29 сентября, рабочая группа Совета ЕС по вопросам расширения (COELA) снова попытается утвердить результаты скрининга переговорных кластеров 2 и 3 для Украины, что необходимо для дальнейшего продвижения к их открытию.

Об этом корреспондентке "Европейской правды" в Брюсселе стало известно из собственных источников в Совете ЕС.

В Совете ЕС в очередной раз попытаются уговорить Венгрию разрешить открыть для Украины кластеры 2 и 3 в переговорах о вступлении в Евросоюз.

"Вопрос Украины стоит первым в повестке дня заседания, которое начнется в 10:00 (11:00 по киевскому времени)", – сообщил один из собеседников "ЕвроПравды".

Представители государств-членов во время заседания в очередной раз рассмотрят результаты скрининга кластеров 2 "Внутренний рынок" и 3 "Конкурентоспособность и инклюзивный рост", которые не могут утвердить из-за сопротивления Венгрии.

После украинского вопроса COELA отдельно рассмотрит результаты скрининга этих же кластеров для Молдовы.

Как сообщала "Европейская правда", 22 сентября вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Всеволод Ченцов представил на заседании COELA состояние выполнения Украиной обязательств в рамках переговорного процесса о вступлении в Евросоюз.

В последний раз COELA пыталась проголосовать за результаты скрининга кластеров 2 и 3 еще 8 сентября – и снова не смогла прийти к согласию из-за продолжения блокирования этого решения Венгрией.

Напомним, процесс утверждения результатов скрининга кластеров 2 и 3 начался еще в июле 2026 года. Но 17 июля Венгрия заблокировала решение по Украине, согласившись на продвижение только кластера 3 для Молдовы – однако большинство государств ЕС во главе с председательствующей Ирландией не поддержали вариант, который предусматривал бы разделение Украины и Молдовы в переговорном процессе.

Больше на эту тему читайте в статье Сергея Сидоренко "Маленький робот" для Мадяра. Сможет ли решение Совета снять венгерскую блокаду Украины в ЕС.