Трамп вважає, що йому не треба схвалення Конгресу, щоб роздати виборцям по $5000

Президент США Дональд Трамп вважає чудовим фінансовим вливанням свою ідею роздати по 5 тисяч доларів кожному дорослому американцю у разі якщо Республіканська партія виграє проміжні вибори у листопаді.

Про це він сказав в інтерв’ю CBS News, передає "Європейська правда".

Трамп заявив, що, на його думку, Конгресу не доведеться схвалювати ці виплати, які він назвав "чудовим фінансовим вливанням" – гроші, які, за його словами, мають бути витрачені в США, а не в інших країнах.

"Ну, ми вважаємо, що ні. Гадаю, вони це зроблять, якщо нам це знадобиться. Але ми вважаємо, що ні", – сказав він, відповідаючи на питання про потребу схвалення Конгресом.

"Країна процвітає, ми отримали трильйони доларів від мит та інших джерел. Зараз у США здійснюються інвестиції у виробничі підприємства та інші проекти на суму понад 20 трильйонів доларів, що набагато більше, ніж будь-коли раніше. І ми вважаємо, що це буде корисно. У нас є лише одна умова: ці гроші мають бути витрачені… люди мають витрачати свої гроші в США. Ми не хочемо, щоб ці гроші витрачалися в інших країнах. Ми вважаємо, що це справді добре, популярне і є чудовим фінансовим вливанням", – заявив Трамп.

Дональд Трамп заявив у середу, що виплатить кожному дорослому американцеві "дивіденди Трампа" у розмірі 5 тисяч доларів, якщо республіканці збережуть контроль над Конгресом на проміжних виборах у листопаді.

Як повідомлялось, провідні помічники президента США Дональда Трампа наполягають на тому, щоб утриматися від ескалації війни з Іраном до проміжних виборів до Конгресу у листопаді, щоб запобігти поразці Республіканської партії.