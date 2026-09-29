СМИ: Хегсет поручил Пентагону противодействовать иностранному вмешательству в промежуточные выборы

Министр обороны США Пит Хегсет поручил своим подчинённым использовать "передовые разведывательные и кибервозможности для выявления, предотвращения и нейтрализации иностранного вмешательства" в предстоящие промежуточные выборы.

Об этом стало известно Axios, передаёт "Европейская правда".

По словам осведомлённых чиновников, в рамках этих мер будут задействованы самые современные возможности искусственного интеллекта.

Как отмечается, согласно меморандуму, утверждённому Хегсетом 22 сентября, о котором ранее не сообщалось, министр обязался бороться с иностранным вмешательством и защищать демократические свободы.

Меморандум содержит три соответствующие директивы, первая из которых – уделить приоритетное внимание "разведывательным и кибервозможностям" оборонного ведомства, чтобы "обеспечить, что иностранные субъекты не вмешиваются в демократические системы" под руководством Киберкомандования США и директоров агентств боевой поддержки.

Вторая директива – использовать разведывательную систему Министерства обороны для сбора и обработки информации "об иностранных угрозах выборам в соответствии с законом, нормативными актами и указаниями исполнительной власти".

И третья – противодействовать "потенциальным киберугрозам со стороны иностранных субъектов, направленным против выборов", путем совместных операций Киберкомандования США и Министерства внутренней безопасности.

Как отмечается, эта записка от Хегсета является продолжением аналогичных мер, принятых перед промежуточными выборами 2022 года во времена предшественника Трампа, Джо Байдена, который поручил Киберкомандованию США и Агентству национальной безопасности "срывать, сдерживать и ослаблять способность иностранных противников вмешиваться и влиять на то, как голосуют граждане США и как подсчитываются эти голоса".

Отметим, что последние опросы общественного мнения свидетельствуют о том, что рейтинг одобрения Трампа опустился до 32% – что является самым низким показателем одобрения за всю его политическую карьеру.

Ранее американский президент заявил, что выплатит каждому взрослому американцу "дивиденды Трампа" в размере 5 тысяч долларов, если республиканцы сохранят контроль над Конгрессом на промежуточных выборах в ноябре.

По его мнению, Конгрессу не придется одобрять эти выплаты, которые он назвал "замечательным финансовым вливанием".