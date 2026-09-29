В Румынии сообщили о падении обломков, предположительно, от БпЛА

Утром во вторник, 29 сентября, Министерство обороны Румынии получило сообщение об обнаружении обломков объекта, упавших в уезде Брэила.

Об этом говорится в соответствующем заявлении оборонного ведомства, пишет "Европейская правда".

Как отметили в Минобороны, обломки объекта – вероятно, беспилотника – упали на сельскохозяйственные угодья на Большом острове Брэила в уезде Брэила.

Об инциденте властям сообщил ночью гражданин, по словам которого, после падения обломков возник пожар, который погас сам по себе, не повлекший за собой никаких человеческих жертв или материального ущерба.

На место происшествия прибыли подразделения Министерства внутренних дел и Румынской разведывательной службы, которые оцепили территорию; теперь они проведут экспертизу обнаруженных обломков.

Стоит отметить, что в ночь на 29 сентября Румыния зафиксировала воздушную цель вблизи своего воздушного пространства и подняла истребители для мониторинга ситуации. Впрочем, тогда о вторжении в воздушное пространство Румынии не сообщалось.

Напомним, ночью 26 сентября неизвестная цель нарушила воздушное пространство Румынии, в воздух были подняты истребители союзников.

Также сообщалось, что вечером 26 сентября молдавские пограничники обнаружили обломки беспилотного летательного аппарата за пределами села Волинтири, что в Штефан-Водском районе.