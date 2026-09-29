СМИ: Британия предлагает странам Объединенных экспедиционных сил свою ядерную защиту

Великобритания предлагает свой "ядерный зонтик" странам-участницам Объединенных экспедиционных сил (JEF), соответствующее соглашение будет подписано в ноябре.

Об этом сообщила финская газета Iltalehti со ссылкой на командующего ВМС Великобритании Гвина Дженкинса и председателя комитета по вопросам обороны финского парламента Хейкки Аутто, передает "Европейская правда".

Великобритания предлагает Финляндии, Дании, Эстонии, Исландии, Латвии, Литве, Нидерландам, Норвегии и Швеции свою национальную ядерную защиту в рамках новых боевых сил JEF. Таким образом, ядерное сдерживание в дальнейшем не будет осуществляться исключительно через систему ядерной обороны НАТО.

Ключевую роль в ядерной защите играют британские атомные подводные лодки.

"Финляндия находится под ядерным зонтиком. Это гарантируют наши подводные лодки, которые именно сейчас патрулируют Атлантику", – заявил командующий ВМС Великобритании во время визита в Финляндию.

Страны-участницы Объединенных экспедиционных сил подпишут соглашение о создании боевых подразделений в ноябре.

По словам председателя комитета по вопросам обороны парламента Финляндии, министр обороны Антти Хяккянен организует во вторник предварительное слушание комитета относительно предстоящего заседания JEF.

Объединенные экспедиционные силы – это многонациональная коалиция из 10 европейских стран во главе с Великобританией, созданная для оперативного реагирования на угрозы в Северной Европе, регионе Балтийского моря, Арктике и Северной Атлантике.

Великобритания вместе с Францией и США является одной из немногих стран НАТО, обладающих ядерным оружием.

Напомним, в марте президент Франции Эмманюэль Макрон выступил с речью о доктрине французского ядерного оружия, представив концепцию "превентивного сдерживания". Впоследствии ряд стран принял решение присоединиться к этой инициативе, об этой готовности заявила и Финляндия.

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