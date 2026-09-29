В Литве проводят проверку системы оповещения населения

Во вторник в Литве состоится проверка системы оповещения и информирования населения, в ходе которой на несколько минут включат сирены.

Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".

Во время тестирования системы оповещения в Литве будут звучать сирены – сигнал включат в 11:52 и выключат в 11:55. После того, как звук затихнет, через национальное радио и телевидение, а также региональные и местные радиостанции будет обнародована информация и рекомендации для населения.

Также жители страны получат на мобильные телефоны короткие сообщения с предупреждением.

Проверка системы оповещения состоится в ходе крупнейших мобилизационных учений "Vyčio skliautas 2026" ("Купол Витиса 2026").

Департамент пожарной охраны и спасательных работ (PAGD) подчеркивает, что, услышав сирены, жители должны включить радио или телевидение, прослушать обнародованную информацию и действовать в соответствии с предоставленными рекомендациями.

По данным департамента, в настоящее время в Литве установлено 1 163 сирены оповещения, с помощью которых можно предупредить около 69 % населения страны.

В рамках реализации мероприятий Программы укрепления и развития гражданской защиты планируется установить ещё 275 новых сирен, а 600 уже имеющихся – подключить к централизованной системе управления.

К 2029 году в стране должно действовать 1 438 сирен оповещения, из которых 1 125 будут централизованно управляться PAGD. Планируется, что тогда с помощью сирен можно будет оповестить около 75 % населения.

Как сообщалось, Литва совместно с Польшей разрабатывает план международной эвакуации населения, который будет применяться в случае необходимости эвакуации через границу части жителей Литвы, Латвии и Эстонии.

Литовский премьер Миндаугас Синкявичюс заявил, что Литва подготовила планы эвакуации в связи с растущей угрозой со стороны России.

25 сентября Литва приступила к проведению своих крупнейших ежегодных национальных мобилизационных учений "Vyčio skliautas 2026" ("Купол Витиса 2026"), целью которых является проверка того, как страна будет реагировать на ухудшение ситуации с безопасностью и переход к режиму мобилизации в условиях войны.