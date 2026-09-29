Лондонская полиция провела масштабные рейды: задержаны 17 подозреваемых

Лондонская полиция задержала 17 человек в ходе масштабной операции против предполагаемой организованной преступной группировки.

Об этом говорится в соответствующем заявлении, передает "Европейская правда".

Сотрудники лондонской полиции, расследующие дело о подозреваемой организованной преступной группировке, задержали 17 человек после рейдов, проведенных в 24 объектах в Лондоне и четырех других графствах.

Как отмечается, один из полицейских, участвовавший в операции, получил ножевое ранение в ногу во время исполнения ордера на обыск.

"Эти аресты являются важной вехой в данном расследовании. Арестованные подозреваются в руководстве или причастности на высшем уровне к тяжким и организованным преступлениям, а также связанным с ними финансовым правонарушениям", – заявил представитель полиции.

Напомним, 27 сентября в Великобритании несколько человек были взяты под стражу по подозрению в совершении преступлений в соответствии с Законом о взрывчатых веществах в связи с инцидентом вблизи авиабазы "Фэйрфорд" в графстве Глостершир.

Президент США Дональд Трамп заявил, что задержанные по делу о возможной подготовке теракта на авиабазе "Фэйрфорд" в Великобритании длительное время находились под наблюдением и, по его словам, "планировали нанести большой ущерб" авиабазе, которую использовали войска США.

База "Фэйрфорд" в графстве Глостершир использовалась для проведения операций США против Ирана во время конфликта на Ближнем Востоке.