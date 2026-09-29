Эстония вызывает временного поверенного России из-за диверсии против оборонной компании

После установления причастности российских спецслужб к поджогу оборонного предприятия Milrem Robotics в Таллинне Эстония вызовет временного поверенного в делах России.

Об этом в X сообщил министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна, пишет "Европейская правда".

Глава МИД отреагировал на сообщение Полиции безопасности Эстонии, которая установила, что поджог здания Milrem Robotics в августе был актом диверсии, заказанным российскими спецслужбами.

"Такие действия абсолютно неприемлемы. В ответ на это Министерство иностранных дел Эстонии сегодня вызовет временного поверенного России", – написал Тсахкна.

"Эстония представляет собой сложную среду для России в плане осуществления таких действий, поскольку мы действуем решительно и оперативно, чтобы защитить наше государство", – подчеркнул дипломат.

Он напомнил, что Россия ведет масштабную кампанию против Европы, направленную на запугивание союзников Украины и ослабление поддержки Киева. Министр подчеркнул, что Эстония не поддастся на провокации Кремля.

"Наша реакция будет противоположной. Мы будем усиливать как нашу поддержку Украины, так и давление на Россию с целью прекращения её агрессии. Давайте не терять сосредоточенности и придерживаться выбранного курса, ведь действия России являются ярким свидетельством того, что наше совместное давление даёт результат", – отметил Тсахкна.

Напомним, в ночь с 15 на 16 августа в Таллинне в здании, которое использовалось оборонным предприятием Milrem Robotics, вспыхнул пожар.

Трое подозреваемых в поджоге были задержаны в Латвии и переданы в Эстонию.

Оборонная компания Milrem Robotics в сотрудничестве со странами Европейского Союза поставляет в Украину беспилотные наземные транспортные средства THeMIS.

Источники в западных разведывательных службах сообщали, что Россия начала новую волну атак на европейские заводы по производству оружия, вербуя для этого членов местных бандитских группировок и проверяя реакцию НАТО.