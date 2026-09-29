Еврокомиссия отложила оценку готовности ЕС к расширению на 6 октября

Европейская комиссия перенесла на 6 октября представление оценки того, как будущее расширение Евросоюза повлияет на его ключевые политические направления и какие изменения могут потребоваться самому ЕС для принятия новых государств-членов.

Об этом корреспонденту "Европейской правды" сообщил собственный источник в евроинституциях, осведомленный о планах подготовки документа.

Презентация документа с оценкой влияния дальнейшего расширения Евросоюза на его деятельность состоится 6 октября, во время заседания Коллегии еврокомиссаров в рамках сессии Европарламента в Страсбурге.

Изначально так называемые Pre-enlargement policy reviews – углубленный анализ политик ЕС накануне расширения – планировалось представить на заседании Еврокомиссии 30 сентября.

По словам собеседников "ЕвроПравды", перенос связан с проведением на прошлой неделе сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке: из-за этого было сложно собрать всех участников для полного завершения работы над текстом.

Источники "ЕвроПравды" подчеркнули, что никаких существенных проблем с документом нет.

Pre-enlargement policy reviews должны ответить на вопрос, насколько нынешние правила и политики Евросоюза пригодны для ЕС после расширения – с большим количеством государств-членов, и что именно придется изменить перед следующей волной расширения.

Речь идет, в частности, о том, как принятие новых членов может повлиять на бюджет ЕС, общую сельскохозяйственную политику, единый рынок, политику сплоченности, продовольственную безопасность, оборону и безопасность, энергетику и климат, миграцию, а также на способность ЕС принимать решения.

Отдельной частью документа станет вопрос о принятии решений в расширенном ЕС. Еврокомиссия должна указать на возможность более активного использования предусмотренных действующими договорами ЕС механизмов, которые позволяют в определенных сферах переходить от требования единогласия к голосованию квалифицированным большинством.

Еврокомиссия официально определяет эти обзоры как оценку влияния расширения на ключевые сферы политики ЕС.

Один из собеседников "Европейской правды" подтвердил, что будущий документ будет содержать общую оценку расширения и не будет предусматривать отдельных оценок прогресса или перспектив после вступления для Украины или других государств-кандидатов. В то же время он будет касаться Украины как одной из стран, претендующих на членство в ЕС.

Как сообщала "Европейская правда", ЕС также разрабатывает предложения, согласно которым четыре страны, считающиеся лидерами в евроинтеграции – Черногория, Украина, Молдова и Албания – получат "дорожные карты" к членству.

Ранее было объявлено, что президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и комиссар по вопросам расширения Марта Кос предложат изменения во внутренние механизмы функционирования ЕС, чтобы обеспечить меры предосторожности, которые не позволят новым членам нарушать ключевые направления политики или отказываться от своих обязательств.

Ранее Марта Кос представила четыре направления изменений в процессе расширения ЕС – внутренние реформы блока, усиленные демократические гарантии, постепенная интеграция и переходные меры.