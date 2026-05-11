ЗМІ: Польща подала у Суд ЄС скаргу на угоду Євросоюзу з країнами Південної Америки

Польща подала скаргу до Суду ЄС щодо угоди між Європейським Союзом та країнами Південної Америки (МЕРКОСУР), оскаржуючи законність рішень Ради ЄС та Європейської комісії про її схвалення.

Про це RMF24 повідомив польський дипломат у Брюсселі, пише "Європейська правда".

За даними дипломата, до скарги було додано клопотання про застосування тимчасових заходів – призупинення тимчасового застосування угоди.

Окрім основної скарги, Польща приєдналася до запиту Європейського парламенту щодо перевірки відповідності угоди законодавству ЄС.

Як зазначається, Польща наполягає, що угода була розділена на політичну та торговельну частини з порушенням процедур, і вважає, що ключові рішення мали ухвалюватися Радою ЄС, а не Єврокомісією.

Нагадаємо, 1 травня розпочалось тимчасове застосування торговельної угоди Європейського Союзу з групою південноамериканських країн МЕРКОСУР.

Угода сприяє європейському експорту автомобілів, вина та сиру, водночас полегшуючи ввезення до Європи південноамериканської яловичини, птиці, цукру, рису, меду та сої.

Через підписання цієї угоди ультраправі в Європарламенті винесли на голосування вотум недовіри Єврокомісії, однак його було відхилено.

Радимо також ознайомитися із матеріалом "ЄвроПравди": Занадто вільна торгівля: які наслідки для України матиме аграрна суперечка між країнами ЄС.