Суд ЕС отклонил ходатайство Польши о приостановлении действия соглашения со странами Южной Америки

Вице-президент Суда Европейского Союза отклонил ходатайство Польши о приостановлении действия решения Совета ЕС, разрешающего временное применение временного торгового соглашения между ЕС и странами Южной Америки (МЕРКОСУР).

Об этом в Суде ЕС сообщили журналистам во вторник, 29 сентября, пишет "Европейская правда".

В мае Польша подала жалобу в Суд ЕС относительно соглашения между Европейским Союзом и странами МЕРКОСУР, оспаривая законность решений Совета ЕС и Европейской комиссии об его одобрении.

В Суде отметили, что Польша не предоставила достаточных доказательств того, что выполнение этого решения может нанести серьезный ущерб.

Польская сторона утверждала, что соглашение может создать риски для здоровья людей и животных, а также для окружающей среды из-за импорта сельскохозяйственной продукции из стран МЕРКОСУР.

Также страна заявляла, что конкуренция со стороны более дешевой импортной продукции может негативно повлиять на доходы фермеров ЕС и функционирование сельскохозяйственного рынка.

Впрочем, Суд ЕС на данном этапе не счел эти аргументы достаточными для применения временных мер. В постановлении отмечается, что сельскохозяйственная продукция из стран МЕРКОСУР и до принятия спорного решения могла импортироваться в ЕС и подпадала под соответствующие правила безопасности пищевых продуктов и охраны здоровья.

Кроме того, положения соглашения позволяют ЕС ограничивать ввоз продукции, не соответствующей действующим санитарным, фитосанитарным и экологическим стандартам, а также применять чрезвычайные меры в случае серьезных рисков для жизни или здоровья людей, животных или растений.

Что касается положения европейских фермеров, Суд отметил, что Польша не предоставила конкретных данных, подтверждающих неизбежность серьезного и непоправимого ущерба.

В заявлении также подчеркнули, что состояние аграрного рынка зависит от многих факторов, в частности от цен на энергоносители, стоимости удобрений и конкуренции со стороны третьих стран.

В то же время Суд ЕС отдельно подчеркнул, что нынешнее постановление касается лишь ходатайства о временных мерах и не определяет исход основного разбирательства.

Окончательное решение по иску Польши об отмене решения Совета будет принято позднее.

Напомним, 1 мая началось временное применение торгового соглашения Европейского Союза с группой южноамериканских стран МЕРКОСУР.

Соглашение способствует европейскому экспорту автомобилей, вина и сыра, одновременно облегчая ввоз в Европу южноамериканской говядины, птицы, сахара, риса, меда и сои.

В связи с подписанием этого соглашения ультраправые в Европарламенте вынесли на голосование вотум недоверия Еврокомиссии, однако он был отклонен.

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