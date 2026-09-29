Венгрия не позволила Украине продвинуться вперед с открытием кластеров 2 и 3

Венгрия продолжает блокировать продвижение Украины в переговорах о вступлении в ЕС, отказываясь утвердить результаты скрининга кластеров 2 и 3, которые позволили бы продвинуться вперед с их открытием.

Об этом корреспондентке "Европейской правды" в Брюсселе стало известно от источников в ЕС по итогам заседания рабочей группы Совета ЕС по вопросам расширения COELA.

Венгрия пока не поддерживает открытие кластеров 2 и 3 для Украины.

"Позиции государств-членов не изменились, результаты скрининга кластеров 2 "Внутренний рынок" и 3 "Конкурентоспособность и инклюзивный рост" не были утверждены", – заявил один из собеседников "Европейской правды".

Как сообщала "Европейская правда", 22 сентября вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Всеволод Ченцов представил на заседании COELA ход выполнения Украиной обязательств в рамках переговорного процесса о вступлении в Евросоюз.

Последний раз COELA пыталась проголосовать за результаты скрининга кластеров 2 и 3 еще 8 сентября – и вновь не смогла прийти к согласию из-за продолжающегося блокирования этого решения Венгрией.

Напомним, процесс утверждения результатов скрининга кластеров 2 и 3 начался еще в июле 2026 года. Но 17 июля Венгрия заблокировала решение по Украине, согласившись на продвижение только кластера 3 для Молдовы – однако большинство государств ЕС во главе с председательствующей Ирландией не поддержали вариант, который предполагал бы разделение Украины и Молдовы в переговорном процессе.

Подробнее об этом читайте в статье "Маленький робот" для Мадьяра. Сможет ли решение Совета снять венгерскую блокаду Украины в ЕС.