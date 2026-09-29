Україна планує збільшити постачання біометану до ЄС

Україна готова збільшувати постачання біометану до Європейського Союзу – перші поставки біогазу до ЄС уже здійснили.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький у Брюсселі провів зустріч із заступницею генерального директора Генерального директорату Європейської комісії з питань енергетики Мехтільд Версдорфер. Йшлося про усунення регуляторних бар’єрів для експорту українського біометану до Європейського Союзу та інтеграцію України до Union Database – європейської системи простежуваності сталих видів палива та біометану.

"Україна вже має необхідну виробничу та інфраструктурну базу для нарощування постачання біометану до ЄС. Українське законодавство гармонізоване з вимогами RED III, виробники проходять сертифікацію за європейськими стандартами, а українська газотранспортна система інтегрована з газовою мережею ЄС", – повідомили у міністерстві.

Наразі в Україні працюють біометанові потужності, введені в експлуатацію протягом останніх років, а низка нових проєктів перебуває на різних стадіях реалізації. Українські виробники вже здійснили перші тестові поставки біометану до ЄС.

"Україна має значний потенціал виробництва біометану і може стати важливим постачальником цього ресурсу для Європейського Союзу. Для виробників критично важливо мати зрозумілі та передбачувані правила доступу до європейського ринку. Тому наше завдання зараз – максимально швидко врегулювати технічні питання та забезпечити повноцінну інтеграцію України до європейської системи простежуваності біометану", – зазначив Тарас Висоцький.

Розвиток українського виробництва також сприятиме досягненню європейської цілі з нарощування виробництва біометану до 35 млрд кубометрів на рік до 2030 року.

Раніше у Німеччині заявляли про готовність купувати біогаз в України. Але тоді йшлося про регуляторні виклики між Україною та ЄС.

Нагадаємо, Асоціація українців у Данії оголосила акцію протесту проти дій суднобудівної верфі Fayard A/S, яка обслуговує танкери, що перевозять російський скраплений газ (СПГ).