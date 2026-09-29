Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль во время визита в Братиславу во вторник призвал Словакию более активно поддерживать меры ЕС, направленные против России в связи с войной против Украины.

Заявление немецкого министра приводит dpa, сообщает "Европейская правда".

По итогам переговоров Вадефуль и его словацкий коллега Юрай Бланар подтвердили свою "полную поддержку Украины".

Глава немецкой дипломатии отметил, что, по его мнению, это также предполагает прекращение поставок российских энергоносителей.

Все партнеры должны "выступить единым фронтом" в этом вопросе, сказал Вадефуль, обращаясь к Бланару.

На Москву нужно оказывать "большее давление", поскольку "Россия не проявляет никакой готовности к заключению мира", тогда как Украина, напротив, "неоднократно заявляла о своей готовности" прекратить войну, отметил он.

Не упоминая непосредственно Словакию, Вадефуль отметил, что ставить под сомнение то, что самой большой угрозой для Европы является "агрессивный империализм Путина", было бы "не только проявлением отсутствия солидарности, но и безответственностью".

ЕС не может себе позволить, чтобы отдельные государства-члены блокировали такие меры, как санкции, добавил министр иностранных дел Германии.

В свою очередь Бланар осудил войну России против Украины как грубое нарушение международного права, но подтвердил позицию Словакии, что военного решения конфликта в соседней стране быть не может.

Он отметил, что переговоры с Россией неизбежны. "Россия не исчезнет с карты мира", – сказал словацкий министр.

Совсем недавно Братислава настаивала на отмене санкций ЕС в отношении российского олигарха Алишера Усманова.

Подробнее о принятии этого решения читайте в статье "Европейской правды": Торговля санкциями и заложниками. Как ЕС едва сохранил давление на Путина и кто поддержал Украину.