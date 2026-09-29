Бабіш переконує, що Чехія готова відреагувати на напад РФ на країни Балтії

Чеський прем’єр-міністр Андрей Бабиш запевняє, що Чехія буде готова виконати свої зобов’язання перед НАТО у разі російського нападу на одну з країн Балтії.

Заяву очільника чеського уряду наводить Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Раніше Бабіш неодноразово заявляв про необхідність того, щоб європейські лідери сприяли миру, і під час президентської кампанії 2023 року зазнав критики за те, що заявив, що не відправить чеських солдатів воювати за союзників.

Зараз на запитання про те, чи готується Прага до можливих дій Росії проти НАТО – про таку ймовірність заявляли спецслужби деяких членів НАТО – Бабіш відповів, що веде обговорення щодо викликів у сфері безпеки, зокрема з президентом Петром Павелом.

"Те, що ми не говоримо про це і журналісти не отримують матеріалу для своїх статей, не означає, що ми не займаємося цим питанням. Звичайно, ми готуємося. Якщо, не дай Боже, Росія нападе на одну з країн Балтії, то згідно зі статтею 5 (зобов’язання членів НАТО щодо взаємної оборони) ми маємо надіслати дві наші механізовані бригади", – додав він.

Уряди та розвідувальні служби країн Західної Європи заявляють про зростання ймовірності того, що Росія посилить гібридні атаки, такі як диверсії або навіть обмежений військовий напад.

Цього місяця Бабіш, не вдаючись у подробиці, заявив, що Росія веде гібридну війну проти Чехії, і що розвідувальні служби приділяють цьому максимальну увагу.

Як повідомляла "Європейська правда", Євросоюз готує стратегію безпеки, яка визначить Росію як головну загрозу безпеці ЄС.

Раніше данська розвідка попередила, що Росія посилить гібридні атаки протягом найближчих місяців.

Також, через посилені гібридні атаки Росії на Європу, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн разом з високою представницею ЄС із закордонних справ та політики безпеки Каєю Каллас планує представити нову стратегію безпеки, яка має доповнити статтю 4 Договору НАТО.

Більше про статтю 42.7 та проблеми оборони ЄС читайте у тексті – ЄС замислився про оборону: як у Брюсселі "допилюють" європейський аналог статті 5 НАТО.