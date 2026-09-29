Шесть стран призывают ЕС сократить расходы и направить средства на оборону

Финляндия, Германия, Нидерланды, Швеция, Дания и Австрия в своём совместном письме призвали ЕС существенно сдержать рост расходов в следующем бюджете, то есть в финансовой рамке на 2028–2034 годы.

Об этом сообщает Yle, пишет "Европейская правда".

Вместе с тем эти шесть стран надеются на инвестиции в сферы безопасности, обороны, конкурентоспособности, инноваций и ограничения нелегальной миграции. Эта шестерка направила письмо стране, которая в настоящее время председательствует в ЕС, – Ирландии.

Предлагаемый сейчас Европейской комиссией проект увеличил бы семилетний бюджет ЕС почти до 2 триллионов евро. Номинальный рост составил бы около 60% по сравнению с действующими финансовыми рамками.

Помимо сферы обороны, особенно чувствительным вопросом являются субсидии на сельское хозяйство: они составляют около трети расходов ЕС и имеют особое значение, в частности, для крупных аграрных стран.

Напомним, двенадцать стран ЕС настаивают на том, чтобы будущие оборонные программы блока оставались открытыми для союзников за пределами Евросоюза, тем самым бросая вызов стремлению Франции ввести строгие правила европейской преференции.

Кроме того, как стало известно корреспондентке "Европейской правды", в ходе обсуждений следующей многолетней финансовой рамки Европейского Союза на 2028–2034 годы вопрос о выделении Украине 100 млрд евро на указанный период не ставится под сомнение.