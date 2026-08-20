У Латвії почали публікувати список підприємств, які торгують з РФ і Білоруссю

Центральне статистичне управління Латвії (ЦСУ) з четверга почало раз на місяць публікувати на своєму сайті перелік зареєстрованих у Латвії підприємств, які експортують товари до Росії чи Білорусі або імпортують товари з цих країн.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Delfi.

Публікація такого переліку підприємств передбачена прийнятими Сеймом поправками до закону про підтримку цивільного населення України.

У ЦСУ зазначають, що досі така інформація не була загальнодоступною, оскільки на дані, які перебувають у розпорядженні Служби державних доходів (VID), поширювалися обмеження щодо конфіденційності.

Однак 18 червня цього року Сейм вирішив внести поправки до закону про підтримку цивільного населення України, включивши до нього завдання для VID підготувати та надати дані до ЦСУ, а для ЦСУ – відповідно, опублікувати на своєму сайті перелік зареєстрованих у Латвії комерційних товариств, які здійснюють експорт товарів до Росії чи Білорусі або імпорт з них.

Згідно з рішенням Сейму, на цю інформацію не поширюється встановлене законом про податки та мита обмеження конфіденційності.

На початку літа стало відомо, що прем'єр-міністр Латвії Андріс Кулбергс доручить міністерці закордонних справ Байбі Браже знайти рішення, як припинити експорт та імпорт з Росією, однак в окремих галузях можуть бути винятки.

Кулбергс також хоче, щоб ЄС виділив 7 млрд євро на покриття військових та економічних витрат, пов'язаних із протистоянням Росії.