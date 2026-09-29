Полиция Латвии приостановила использование программного обеспечения компании, связанной с Россией

После недавних сообщений о том, что американская компания Oxygen Forensics продавала свои услуги правоохранительным органам ряда европейских стран, Государственная полиция Латвии приостановила использование разработанного этой компанией программного обеспечения и намерена оценить целесообразность его дальнейшего применения.

Об этом Delfi сообщили в Госполиции, передает "Европейская правда".

Министерство юстиции США обвиняет Oxygen Forensics в сокрытии связей с Россией. В полиции Латвии пояснили, что сотрудники Главного управления криминальной полиции ранее использовали это программное обеспечение по прямому назначению – для изъятия и анализа электронных данных.

В полиции подчеркнули, что использование этого программного обеспечения осуществлялось под строгим контролем.

Оно было изолировано от рабочих компьютеров сотрудников и внутренней сети, использовалось на выделенных компьютерах, не содержавших других данных, и работало в автономном режиме (без подключения к Интернету).

В ведомстве отметили, что перед закупкой для нужд полиции продукты проходят проверку, а их использование оценивается с точки зрения безопасности.

"На сегодняшний день не выявлено никаких признаков, указывающих на потенциальные риски для безопасности", – заявили в полиции.

Однако после анализа недавно обнародованной информации использование этого программного обеспечения было приостановлено. Полиция оценит перспективы его дальнейшего применения, отслеживая развитие ситуации и соответствующие рекомендации.

Американская компания Oxygen Forensics разрабатывает программное обеспечение, позволяющее извлекать и анализировать данные со смартфонов и компьютеров.

Согласно документам, проанализированным изданием Politico, ряд европейских стран приобрел или использовал программное обеспечение компании Oxygen Forensics.

Правоохранительные органы Латвии также приобрели программное обеспечение этой компании в сентябре 2026 года.

Напомним, в августе Центральное статистическое управление Латвии (ЦСУ) начало раз в месяц публиковать на своём сайте перечень зарегистрированных в Латвии предприятий, которые экспортируют товары в Россию или Беларусь либо импортируют товары из этих стран.

В начале лета стало известно, что премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс поручит министру иностранных дел Байбе Браже найти решение, как прекратить экспорт и импорт с Россией, однако в отдельных отраслях могут быть исключения.