Директор Эйфелевой башни уходит в отставку после скандала, связанного с уступкой религиозной группе

Компания, управляющая знаменитой Эйфелевой башней в Париже, объявила во вторник, что ее генеральный директор Патрик Бранко Руиво уйдет в отставку через несколько недель после того, как решение отстранить женщин-сотрудниц во время визита религиозной группы вызвало политический резонанс.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

Бранко Руиво сообщил сотрудникам, что покинет Société d’exploitation de la Tour Eiffel до конца года, проработав на этой должности восемь лет.

Его отставка стала следствием внутреннего расследования, выявившего "ряд дисфункций и провалов" в работе компании после того, как сотрудницам было приказано отойти в сторону во время визита индуистской религиозной группы.

По словам представителей персонала, 5 сентября сотрудницам приказали отойти в сторону, чтобы их не увидела делегация из "Бочасанваси Акшар Пурушоттам Сваминараян Санстха" – индуистской конфессии, имеющей тесные связи с правящей партией премьер– -министра Нарендры Моди "Бхаратия Джаната".

Лидер французских ультраправых и фаворитка президентских выборов во Франции Марин Ле Пен оказалась под шквалом критики после того, как подтвердила предложение запретить женщинам носить хиджаб в общественных местах.

В прошлом году в Австрии нижняя палата парламента большинством голосов приняла запрет на ношение хиджаба в школах для девочек в возрасте до 14 лет.