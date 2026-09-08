У Парижі – скандал через особливу поступку релігійній групі, що відвідувала Ейфелеву вежу

Працівниці Ейфелевої вежі оголосили страйк, а мер Парижа обіцяє розслідування через нестандартну поступку адміністрації Ейфелевої вежі релігійній групі з Індії – задля них на час екскурсії співробітниць-жінок попросили піти.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Мер Парижа Емманюель Грегуар оголосив про два розслідування у зв’язку з рішенням адміністрації Ейфелевої вежі піти на нестандартну поступку задля екскурсії індуїстської групи минулими вихідними та попросити піти усіх співробітниць-жінок.

Співробітниці у зв’язку з ситуацією оголосили страйк.

Грегуар прийшов зустрітися з ними та заявив, що вимагатиме встановити "ланцюжок ухвалення рішень, що призвів до цього абсурдного, несправедливого і неприйнятного рішення, щоб такого більше не сталося".

Згадана релігійна група, представники індуїстського руху Bochasanwasi Akshar Purushottam Swaminarayan Sanstha (BAPS), відвідували Ейфелеву вежу минулої суботи, напередодні відкриття у Франції свого першого храму неподалік Парижа.

Лідерка французьких ультраправих і фаворитка президентських виборів у Франції Марін Ле Пен опинилася під шквалом критики після того, як підтвердила пропозицію заборонити жінкам носити хіджаб у громадських місцях.

Торік в Австрії нижня палата парламенту більшістю голосів ухвалила заборону на носіння хіджабу в школах для дівчат віком до 14 років.