Норвегія арештувала російське судно за запитом "Нафтогазу"

Норвегія арештувала російське судно "Професор Молчанов" в порту Баренцбурга на прохання української державної компанії "Нафтогаз".

Про це повідомили в пресслужбах "Нафтогазу" та губернатора Шпіцбергену, передає "Європейська правда".

На судно "Професор Молчанов" було накладено арешт після того, як окружний суд Норд-Тромс надав українській компанії "Нафтогаз" право арештувати російське судно.

Судовий процес та ухвала є частиною боротьби "Нафтогазу" за повернення активів компанії, експропрійованих Росією у 2014 році під час анексії Криму.

У квітні 2023 року арбітражний суд у Гаазі зобов’язав Росію виплатити "Нафтогазу" 4,22 млрд доларів плюс відсотки та судові витрати як компенсацію за активи, конфісковані нею у Криму, однак Москва цього не зробила. Тому "Нафтогаз" ініціював міжнародний розгляд, спрямований на примусове виконання рішення в країнах, де Росія має активи, зокрема у Норвегії.

"Росія не може уникнути відповідальності, просто відмовляючись виконувати міжнародне арбітражне рішення. Ми продовжимо розшукувати російські активи по всьому світу, доки присуджена "Нафтогазу" та іншим компаніям групи "Нафтогаз" компенсація не буде сплачена", – заявив Сергій Федоренко, виконувач обов’язків голови правління "Нафтогазу".

Губернатор Шпіцбергену на виконання постанови суду Норд-Тромс наклав арешт на судно у середу, 2 вересня.

Згідно з рішенням, судно не може залишати місце свого перебування. Губернатор має вжити необхідних заходів, щоб не допустити його переміщення. Питання щодо пасажирів, які перебувають на борту, вирішують норвезькі органи влади.

Судно "Професор Молчанов" належить РФ та використовується для комерційних експедиційних круїзів, зокрема до архіпелагу Шпіцберген.

У 2024 році Фінляндія першою почала арештовувати російське державне майно для забезпечення компенсації "Нафтогазу".