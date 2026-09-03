Норвегия арестовала российское судно по запросу "Нафтогаза"

Норвегия арестовала российское судно "Профессор Молчанов" в порту Баренцбурга по просьбе украинской государственной компании "Нафтогаз".

Об этом сообщили в пресс-службах "Нафтогаза" и губернатора Шпицбергена, передает "Европейская правда".

На судно "Профессор Молчанов" был наложен арест после того, как окружной суд Норд-Тромс предоставил украинской компании "Нафтогаз" право арестовать российское судно.

Судебный процесс и постановление являются частью борьбы "Нафтогаза" за возвращение активов компании, экспроприированных Россией в 2014 году во время аннексии Крыма.

В апреле 2023 года арбитражный суд в Гааге обязал Россию выплатить "Нафтогазу" 4,22 млрд долларов плюс проценты и судебные издержки в качестве компенсации за конфискованные ею в Крыму активы, однако Москва этого не сделала. Поэтому "Нафтогаз" инициировал международное разбирательство, направленное на принудительное исполнение решения в странах, где у России есть активы, в частности в Норвегии.

"Россия не может уйти от ответственности, просто отказываясь выполнять международное арбитражное решение. Мы продолжим розыскивать российские активы по всему миру, пока присужденная "Нафтогазу" и другим компаниям группы "Нафтогаз" компенсация не будет выплачена", – заявил Сергей Федоренко, исполняющий обязанности председателя правления "Нафтогаза".

Губернатор Шпицбергена во исполнение постановления суда Норд-Тромс наложил арест на судно в среду, 2 сентября.

Согласно решению, судно не может покидать место своего нахождения. Губернатор должен принять необходимые меры, чтобы не допустить его перемещения. Вопрос о пассажирах, находящихся на борту, решают норвежские власти.

Судно "Профессор Молчанов" принадлежит РФ и используется для коммерческих экспедиционных круизов, в частности к архипелагу Шпицберген.

В 2024 году Финляндия первой начала арестовывать российское государственное имущество для обеспечения компенсации "Нафтогазу".