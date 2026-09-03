Уряд Болгарії схвалив виняток з санкцій проти РФ: дозволено купувати обладнання для АЕС

Кабінет міністрів Болгарії схвалив відступ від санкційних заходів проти Росії, дозволивши закуповувати у РФ обладнання, необхідне для експлуатації єдиної атомної електростанції країни "Козлодуй".

Про це повідомляє BNR News з посиланням на рішення уряду, передає "Європейська правда".

Таким чином, Болгарія буде імпортувати з Росії вироби з заліза та сталі відповідно до чинного договору щодо атомної електростанції в Козлодуї з метою забезпечення її експлуатаційної безпеки.

Як зазначають в уряді, таке рішення обумовлене тим, що значна частина систем та обладнання на АЕС має російське походження.

АЕС "Козлодуй" – єдина атомна електростанція в Болгарії та найбільший виробник електроенергії в країні. Вона забезпечує понад третину річного національного виробництва електроенергії.

Виняток також діятиме щодо обладнання недобудованої АЕС "Белене". Своїм рішенням уряд дозволяє національній енергетичній компанії ЕАД оголосити державний тендер та укласти договір із болгарською філією російського підприємства "Атомстройекспорт" у Белені щодо консервації обладнання, поставленого для блоків 1 та 2 АЕС "Белене".

Варто нагадати, що Болгарія ставала на заваді ухваленню 21-го пакета санкцій ЄС проти Росії, вимагаючи вилучення зі списків патріарха РПЦ Кирила.

Коментуючи санкції Європейського Союзу, прем’єр Болгарії Румен Радев зауважив, що країни-члени дедалі частіше висловлюють застереження щодо певних обмежувальних заходів, керуючись власними національними інтересами. На його думку, попередні пакети санкцій Євросоюзу проти Росії "не досягали своєї мети".