Болгария одобрила исключение из санкций для РФ: разрешено закупать оборудование для АЭС

Кабинет министров Болгарии одобрил исключение из санкционных мер в отношении России, разрешив закупать в РФ оборудование, необходимое для эксплуатации единственной атомной электростанции страны "Козлодуй".

Об этом сообщает BNR News со ссылкой на решение правительства, передает "Европейская правда".

Таким образом, Болгария будет импортировать из России изделия из железа и стали в соответствии с действующим договором об атомной электростанции в Козлодуе с целью обеспечения её эксплуатационной безопасности.

Как отмечают в правительстве, такое решение обусловлено тем, что значительная часть систем и оборудования на АЭС имеет российское происхождение.

АЭС "Козлодуй" – единственная атомная электростанция в Болгарии и крупнейший производитель электроэнергии в стране. Она обеспечивает более трети годового национального производства электроэнергии.

Исключение также будет действовать в отношении оборудования недостроенной АЭС "Белене". Своим решением правительство разрешает национальной энергетической компании ЕАД объявить государственный тендер и заключить договор с болгарским филиалом российского предприятия "Атомстройэкспорт" в Белене о консервации оборудования, поставленного для блоков 1 и 2 АЭС "Белене".

Стоит напомнить, что Болгария препятствовала принятию 21-го пакета санкций ЕС против России, требуя исключения из списков патриарха РПЦ Кирилла.

Комментируя санкции Европейского Союза, премьер-министр Болгарии Румен Радев отметил, что страны-члены всё чаще высказывают оговорки в отношении определённых ограничительных мер, руководствуясь собственными национальными интересами. По его мнению, предыдущие пакеты санкций Евросоюза против России "не достигали своей цели".