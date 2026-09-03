Німеччина: СДПН перед виборами скорочує відрив від "АдН" у Мекленбурзі-Передній Померанії

За менш як три тижні до місцевих виборів у німецькій землі Мекленбург-Передня Померанія соціал-демократи (СДПН) скоротили відрив від ультраправої "Альтернативи для Німеччини" ("АдН"), у той час як рейтинги ХДС продовжують просідати.

Про це повідомляє Tagesschau, пише "Європейська правда".

За даними опитування на замовлення NDR, за два з половиною тижні до земельних виборів у Мекленбурзі-Передній Померанії СДПН має підтримку на рівні 32%, відстаючи від "АдН" (35%) тепер лише на три відсоткових пункти.

Порівняно з даними липневого опитування, вони покращили своє становище на три відсоткових пункти. При цьому близько року тому розрив з "АдН" становив аж 19 пунктів.

"Альтернатива для Німеччини" в останньому опитуванні втратила один пункт підтримки, хоч і залишається лідером. На третьому місці – "Ліві" з 11%.

Підтримка правоконсерваторів ХДС обвалилась до історичного мінімуму – 8%.

"Зелені" можуть сподіватися на повернення до парламенту зі своїми 5%, а ліві популісти з Альянсу Сари Вагенкнехт не долають прохідний бар’єр.

56% опитаних вважають, що СДПН має очолювати наступний земельний уряд, тоді як "АдН" у керівній ролі хотіли б бачити 31%.

Нагадаємо, 6 вересня відбудеться голосування на земельних виборах у Саксонії-Ангальт, де дуже ймовірна перемога "АдН".

Понад половина німців стурбовані майбутнім демократії у разі успіху "АдН" у Саксонії-Ангальт.

Детальніше на цю тему читайте у статті "Альтернатива" за крок до влади: як ультраправі можуть розхитати Німеччину та нашкодити Україні.