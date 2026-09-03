Германия: СДПГ перед выборами сокращает отрыв от "АдГ" в Мекленбурге-Передней Померании

Менее чем за три недели до местных выборов в немецкой земле Мекленбург-Передняя Померания социал-демократы (СДПГ) сократили отрыв от ультраправой "Альтернативы для Германии" ("АдГ"), однако рейтинги ХДС продолжают снижаться.

Об этом сообщает Tagesschau, пишет "Европейская правда".

По данным опроса, проведенного по заказу NDR, за две с половиной недели до земельных выборов в Мекленбурге-Передней Померании СДПГ имеет поддержку на уровне 32%, отставая от "АдГ" (35%) теперь всего на 3 процентных пункта.

По сравнению с данными июльского опроса, они улучшили своё положение на три процентных пункта. При этом около года назад разрыв с "АдГ" составлял целых 19 пунктов.

"Альтернатива для Германии" в последнем опросе потеряла один пункт поддержки, хотя и остаётся лидером. На третьем месте – "Левые" с 11%.

Поддержка правоконсерваторов ХДС обвалилась до исторического минимума – 8%.

"Зелёные" могут надеяться на возвращение в парламент со своими 5%, а левые популисты из Альянса Сары Вагенкнехт не преодолевают проходной барьер.

56% опрошенных считают, что СДПГ должна возглавить следующее земельное правительство, тогда как "АдГ" в руководящей роли хотели бы видеть 31%.

Напомним, 6 сентября состоится голосование на земельных выборах в Саксонии-Анхальт, где весьма вероятна победа "АдГ".

Более половины немцев обеспокоены будущим демократии в случае успеха "АдГ" в Саксонии-Анхальт.

Подробнее на эту тему читайте в статье "Альтернатива" в шаге от власти: как ультраправые могут расшатать Германию и навредить Украине.