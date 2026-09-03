ЗМІ: Німеччина допоможе Україні з розвідкою і дронами після російської атаки в Лейпцигу

Уряд Німеччини планує збільшити військову підтримку Україні після того, як Берлін визнав причетність Росії до інциденту з дронами в аеропорту "Лейпциг/Галле", що стався на початку серпня.

Про це з посиланням на джерела повідомило видання Der Spiegel, передає "Європейська правда".

За інформацією ЗМІ, Німеччина планує поставити Україні тисячі ударних дронів, а також ракети до систем ППО типу Iris-T у вересні. Крім того, як повідомляють урядові кола, Берлін прагне посилити співпрацю між німецькими та українськими розвідувальними службами.

За інформацією видання, уряд розглядає можливість надалі допомагати Україні у зборі координат цілей для контратак проти Росії.

Загалом планується, що німецькі спецслужби згодом отримають більше повноважень. Восени Бундестаг має ухвалити закон про спецслужби, який дозволить їм вживати "активних заходів" у протидії атакам.

Таким чином, агенти Федеральної розвідувальної служби (BND) у майбутньому зможуть проникати в комп’ютери та сервери нападників і видаляти звідти викрадені дані. Вони також матимуть право втручатися в ланцюги постачання, тобто підміняти компоненти у поставках для ворожих держав. У разі особливої загрози агенти BND зможуть навіть зламати ІТ-системи, наприклад, заводів з виробництва дронів або лабораторій хімічної зброї, щоб саботувати виробництво.

Паралельно з цим німецький уряд посилить тиск на Росію. Окрім вже оголошених заходів – закриття генконсульства у Бонні та "Русского дома" у Берліні – Німеччина прагне просувати жорсткіші санкції на загальноєвропейському рівні. Зокрема, йдеться про збільшення тиску на російський "тіньовий флот", нові обмежувальні заходи та посилення контролю за в’їздом російських громадян до ЄС.

Як повідомлялося, під час неформальної зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Віклоу 2 вересня міністри повернулися до обговорення заборони вʼїзду у Євросоюз колишнім російським комбатантам, причому ця ідея мала широку підтримку.

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль закликав Європейський Союз запровадити нові санкції проти Росії після того, як Берлін звинуватив Москву у гібридній атаці з дронами в аеропорту Лейпцига.

Детально на цю тему – у статті Німеччина під атакою Росії. Все про удар дронів по аеропорту Лейпцига та відповідь Берліна.