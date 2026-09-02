Євросоюз повернувся до обговорення заборони вʼїзду російським екс-комбатантам

Під час неформальної зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у у Віклоу (Ірландія) у середу, 2 вересня, міністри повернулися до обговорення заборони вʼїзду у Євросоюз російським екс-комбатантам, причому ця ідея мала широку підтримку.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди", заявила висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас.

У ЄС знову обговорюють заборону вʼїзду російським бойовикам та обмеження видачі віз туристам з Росії.

"Мала місце широка підтримка запровадження заборони на в'їзд до ЄС для колишніх російських комбатантів та посилення візових обмежень для російських туристів", – заявила Каллас, розповідаючи про результати дискусій голів МЗС ЄС.

На прохання журналістів, вона прокоментувала інформацію про те, що один з підозрюваних у спробі підриву українського транспортного літака в аеропорту Лейпцига росіян заїхав на територію ЄС за туристичною візою, яку видала Італія.

"Якщо це правда, – і, звісно, це мають підтвердити чи спростувати німецькі органи влади, – це чітко показує, що візи є інструментом для тих, хто має на меті завдати шкоди Європейському Союзу, щоб потрапити до Європейського Союзу", – наголосила головна дипломатка ЄС.

Вона підкреслила, що "це ненормально, що країна бомбить Україну, вбиваючи цивільних осіб у липні та серпні більше, ніж будь-коли під час цієї війни – і в той же час росіяни в'їжджають і насолоджуються гостинністю європейських країн".

На переконання посадовиці, "так не повинно бути, і багато держав-членів вже раніше наголошували на цьому".

"Фактично такі туристичні візи використовуються для диверсійних актів, оскільки цим людям потрібно потрапити до Європейського Союзу. Тому я сподіваюся… що це також переконає певні держави-члени, які виступали проти запровадження візових обмежень, що насправді це – наша безпека, яка перебуває під загрозою, так само як і безпека України", – сказала Кая Каллас

Як повідомляла "Європейська правда", глава МЗС Італії вже відреагував на інформацію про італійську візу підозрюваного в атаці в Лейпцигу.

Нагадаємо, під час обговорення останнього пакета санкцій саме Італія та Франція виступили проти повної заборони на в’їзд для російських комбатантів.

Своєю чергою, прем’єр-міністр Латвії Андріс Кулбергс різко розкритикував відмову запровадити повну заборону на в’їзд до ЄС учасникам війни проти України.

Деталі про останній пакет санкцій читайте у статті: як ЄС домовився про нову хвилю тиску на Росію і що довелося "здати".