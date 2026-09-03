СМИ: Германия поможет Украине с разведкой и дронами после российского нападения в Лейпциге

Правительство Германии планирует увеличить военную поддержку Украины после того, как Берлин признал причастность России к инциденту с дронами в аэропорту "Лейпциг/Халле", произошедшему в начале августа.

Об этом со ссылкой на источники сообщило издание Der Spiegel, передает "Европейская правда".

По информации СМИ, Германия планирует поставить Украине тысячи ударных дронов, а также ракеты для систем ПВО типа Iris-T в сентябре. Кроме того, как сообщают правительственные круги, Берлин стремится усилить сотрудничество между немецкими и украинскими разведывательными службами.

По информации издания, правительство рассматривает возможность в дальнейшем помогать Украине в сборе координат целей для контратак против России.

В целом планируется, что немецкие спецслужбы впоследствии получат больше полномочий. Осенью Бундестаг должен принять закон о спецслужбах, который позволит им принимать "активные меры" по противодействию атакам.

Таким образом, агенты Федеральной разведывательной службы (BND) в будущем смогут проникать в компьютеры и серверы злоумышленников и удалять оттуда похищенные данные. Они также будут иметь право вмешиваться в цепочки поставок, то есть подменять компоненты в поставках для враждебных государств. В случае особой угрозы агенты BND смогут даже взломать IT-системы, например, заводов по производству дронов или лабораторий химического оружия, чтобы саботировать производство.

Параллельно с этим немецкое правительство усилит давление на Россию. Помимо уже объявленных мер – закрытия генконсульства в Бонне и "Русского дома" в Берлине – Германия стремится продвигать более жесткие санкции на общеевропейском уровне. В частности, речь идет об усилении давления на российский "теневой флот", новых ограничительных мерах и ужесточении контроля за въездом российских граждан в ЕС.

Как сообщалось, во время неформальной встречи министров иностранных дел ЕС в Уиклоу 2 сентября министры вернулись к обсуждению запрета на въезд в Евросоюз бывшим российским комбатантам, причем эта идея нашла широкую поддержку.

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль призвал Европейский Союз ввести новые санкции против России после того, как Берлин обвинил Москву в гибридной атаке с использованием дронов в аэропорту Лейпцига.

Подробнее об этом – в статье Германия под атакой России. Всё об ударе дронов по аэропорту Лейпцига и ответе Берлина.