У Німеччині стартувало масове виробництво 5 тисяч далекобійних дронів для України

Поблизу Мюнхена розпочалося серійне виробництво понад 5 тисяч бойових дронів дальнього радіуса дії для України.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання Handelsblatt.

Німецько-американська оборонна компанія Auterion та її український партнер по спільному підприємству Airlogix оголосили про виготовлення перших дронів.

Виконання замовлення німецького уряду заплановано до середини 2027 року. За даними галузевих джерел, вартість контракту становить приблизно 300 млн євро.

Ці дрони є частиною підтримки Німеччиною України.

Спільне підприємство, засноване лише в лютому, очікує на подальші замовлення та довгостроковий контракт. Окрім неназваного місця поблизу Мюнхена, виробництво планується також на іншому об’єкті на сході Німеччини. Проєкт передбачає дві різні моделі – одну з середньою дальністю польоту, а іншу – з більшою дальністю до 1 500 кілометрів.

Для дронів компанія Auterion постачає програмне забезпечення та операційну систему, а Airlogix – апаратне забезпечення. У розмовній мові їх також називають дронами-камікадзе, оскільки ці літальні апарати, навантажені вибухівкою, не призначені для повернення – їхня мета полягає в тому, щоб вибухнути при зіткненні з ціллю противника і завдати максимальної шкоди. Штучний інтелект також використовується для запобігання виведенню дрона з ладу електронними засобами протидії.

"Тепер у Німеччині є виробнича лінія для випуску доступної за ціною високоточної зброї у великих кількостях", – зазначив генеральний директор Auterion Лоренц Маєр. "Цього року ми почнемо постачати перевірені на практиці системи – за ціною та темпами виробництва, які фактично дозволяють створити великі запаси для цілей стримування", – додав він.

"Це партнерство об’єднує те, чого жодна з компаній не могла б досягти самостійно: наші перевірені в бою ракети, автономне програмне забезпечення Auterion та промислові можливості Німеччини", – заявив генеральний директор Airlogix Віталій Колесніченко на початку масового виробництва.

Німець за походженням, Лоренц Маєр заснував компанію Auterion у Швейцарії; зараз штаб-квартира компанії розташована у США, а її німецький офіс – у Мюнхені. За даними компанії, у ній працює близько 300 співробітників. Ця цифра не включає співробітників компаній-партнерів. Auterion не розголошує свій річний дохід – представник компанії лише зазначив, що компанія є прибутковою.

Німецький уряд також виділив 90 млн євро на фінансування закупівлі 50 тисяч українських безпілотників Shrike для потреб Сил оборони.

Нагадаємо, у четвер стало відомо, що німецька поліція розслідує спробу нападу на оборонну компанію після того, як у Мюнхені невідомі кинули запалювальні пристрої на будівельний майданчик перед штаб-квартирою Rohde & Schwarz.