В Германии стартовало массовое производство 5 тысяч дальнобойных дронов для Украины

Недалеко от Мюнхена началось серийное производство более 5 тысяч боевых дронов дальнего радиуса действия для Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание Handelsblatt.

Немецко-американская оборонная компания Auterion и ее украинский партнер по совместному предприятию Airlogix объявили о выпуске первых дронов.

Выполнение заказа немецкого правительства запланировано до середины 2027 года. По данным отраслевых источников, стоимость контракта составляет примерно 300 млн евро.

Эти дроны являются частью поддержки Германией Украины.

Совместное предприятие, основанное лишь в феврале, ожидает дальнейших заказов и долгосрочного контракта. Помимо неназванного места вблизи Мюнхена, производство планируется также на другом объекте на востоке Германии. Проект предусматривает две разные модели – одну со средней дальностью полета, а другую – с большей дальностью до 1 500 километров.

Для дронов компания Auterion поставляет программное обеспечение и операционную систему, а Airlogix – аппаратное обеспечение. В разговорной речи их также называют дронами-камикадзе, поскольку эти летательные аппараты, начиненные взрывчаткой, не предназначены для возвращения – их цель состоит в том, чтобы взорваться при столкновении с целью противника и нанести максимальный ущерб. Искусственный интеллект также используется для предотвращения вывода дрона из строя с помощью электронных средств противодействия.

"Теперь в Германии есть производственная линия для выпуска доступного по цене высокоточного оружия в больших количествах", – отметил генеральный директор Auterion Лоренц Майер. "В этом году мы начнем поставлять проверенные на практике системы – по цене и темпам производства, которые фактически позволяют создать большие запасы для целей сдерживания", – добавил он.

"Это партнерство объединяет то, чего ни одна из компаний не смогла бы достичь в одиночку: наши проверенные в бою ракеты, автономное программное обеспечение Auterion и промышленные возможности Германии", – заявил генеральный директор Airlogix Виталий Колесниченко в начале массового производства.

Немец по происхождению, Лоренц Майер основал компанию Auterion в Швейцарии; сейчас штаб-квартира компании расположена в США, а её немецкий офис – в Мюнхене. По данным компании, в ней работает около 300 сотрудников. Эта цифра не включает сотрудников компаний-партнеров. Auterion не разглашает свой годовой доход – представитель компании лишь отметил, что компания является прибыльной.

Немецкое правительство также выделило 90 млн евро на финансирование закупки 50 тысяч украинских беспилотников Shrike для нужд Сил обороны.

Напомним, в четверг стало известно, что немецкая полиция расследует попытку нападения на оборонную компанию после того, как в Мюнхене неизвестные бросили зажигательные устройства на строительную площадку перед штаб-квартирой Rohde & Schwarz.